إصابات جراء قيام شخص بدهس مارة في مدينة ترير الألمانية

قالت الشرطة الألمانية، إن عددا من المارة أصيبوا بعد أن صدمتهم سيارة في ممر للمشاة في بمدينة ترير الواقعة جنوب غرب ألمانيا اليوم الثلاثاء.



وأضافت الشرطة على تويتر: "الشرطة في موقع الحادث يجب أن يتم الابتعاد عن منطقة الحادث".



ونقلت وسائل إعلام محلية عن شهود عيان أن سيارة من طراز رينج روفر سوداء اندفعت على طول شارع للمشاة في المنطقة المذكورة بسرعة تزيد عن 70 كم في الساعة.



وفى وقت سابق، حذر وزير داخلية ألمانيا هورست زيهوفر من أن ألمانيا قد تتعرض لهجوم في أي وقت، مؤكداً على وجود صلات بين هجوم فيينا وأشخاص في بلاده.