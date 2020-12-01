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الثلاثاء 1 كانون الأول 2020 ساعة 21:07

اتفاق بين أنقرة وموسكو لإنشاء مركز مراقبة مشترك في قره باغ

اتفاق بين أنقرة وموسكو لإنشاء مركز مراقبة مشترك في قره باغ
أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الثلاثاء، أن انقرة وموسكو وقعتا وثيقة بشأن إنشاء مركز مراقبة مشترك في قره باغ.

وقالت وزارة الدفاع في بيان إن "المحادثات الفنية بين روسيا وتركيا بشأن إنشاء وتشغيل مركز لمراقبة وقف إطلاق النار في قره باغ قد اكتملت، وتم التوقيع على اتفاق".

وأضافت الوزارة أن روسيا وتركيا تستعدان الآن لبدء العمل.

وفي 10 نوفمبر وقع قادة روسيا وأذربيجان وأرمينيا على اتفاق لوقف إطلاق النار الكامل في ناغورنو قره باغ.

وتعهدت أرمينيا بإعادة مناطق كيلبجار ولاشين وأغدام إلى أذربيجان، كما تعهد الطرفان بتبادل الأسرى وجثث القتلى.
رقم : 901106
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