ممثل الخارجية بالاتحاد الأوروبي: إغتيال العالم الايراني عمل إجرامي

أكد الممثل الأعلى للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل،على اغتيال العالم الإيراني البارز الشهيد فخري زاده بأنه "عمل إجرامي".



وأضاف بوريل معربا عن أسفه، "هذه ليست طريقة حل المشاكل. ونحن لا نستطيع أن نمنع إيران من أن تصبح دولة نووية من خلال إغتيال خبرائها وعلمائها النوويين".



وصرح بوريل قائلا: "ان البعض لا يريد إحياء الإتفاق النووي، فيما حاولنا نحن الإبقاء على هذا الاتفاق.



وقال الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبي إننا على أمل من أن "نتمكن من جمع ​طهران​ وواشنطن، ومن عودة إيران وأميركا للالتزام الكامل بالاتفاق".



كما أكد أن الاتفاق "مهم لأمننا، لذلك نحن نكافح للحفاظ عليه ونتمنى أن نستطيع منع تحول إيران لقوة نووية، وبدون الاتفاق ستكون كذلك".