الادميرال خانزادي : سنشهد نقلة كبيرة لجيل التكنولوجيا البحرية

اعتبر قائد القوة البحرية معرض الجهاد هذا العام بانه حركة لتحقيق قفزة كبيرة للغاية ستعطي ثمارها العام القادم وقال اننا سنشهد نقلة كبيرة ستأخذ جيل التكنولوجيا البحرية إلى الامام عدة أجيال.



ونقلا عن العلاقات العامة للجيش ، قال الادميرال حسين خانزادي قائد القوة البحرية خلال مراسم افتتاح معرض المكاسب البحثية والصناعية للقوة البحرية الذي أقيم مساء اليوم الثلاثاء في مقر قيادة البحرية ان الحركة الجهادية بدات داخل القوات المسلحة منذ عام 1983 بأمر قائد الثورة الاسلامية ، ومنذ ذلك الحين شهدنا حركة متنامية لإزالة العقبات وانجاز المكاسب الدفاعية ، وقد تم إحراز الكثير من التقدم.