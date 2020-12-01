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الثلاثاء 1 كانون الأول 2020 ساعة 21:32

اختناق عشرات الفلسطينيين بغازات الاحتلال في مواجهات بالخليل

اختناق عشرات الفلسطينيين بغازات الاحتلال في مواجهات بالخليل
أصيب عشرات المواطنين، مساء اليوم الثلاثاء، بالاختناق عقب إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل الغاز المسيل للدموع في منطقة "عصيدة" ببلدة بيت أمر شمال الخليل، جنوب الضفة المحتلة.

وقال الناشط الإعلامي في بيت أمّر محمد عوض: إن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة عصيدة، واعتلت سطح منزل المواطن مرشد زعاقيق بعد احتجاز أسرته داخل إحدى الغرف، وفق وفا.

وأضاف أن مواجهات اندلعت بين الاحتلال والشبان على إثر ذلك، أطلق جنود الاحتلال خلالها الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع صوب المواطنين ومنازلهم، ما تسبب بإصابة العشرات بحالات اختناق، عولجوا ميدانيا.

وفي وقت سابق اليوم، فككت قوات الاحتلال الإسرائيلي، معسكرا في شارع الشهداء المغلق أمام المواطنين في البلدة القديمة وسط مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد الناشط في تجمع المدافعين عن حقوق الإنسان عماد أبو شمسية، في بيان صحفي، أن الاحتلال شرع في تفكيك المعسكر في شارع الشهداء المغلق منذ 23 عاما، عقب مجزرة المسجد الإبراهيمي.

وعبر أبو شمسية عن مخاوفه من إقامة مستوطنة جديدة في المكان، خاصة بعد عدة زيارات متعاقبة لقادة المستوطنين وأعضاء من الكنيست الإسرائيلي، وهو ما أعلنت عنه سلطات الاحتلال سابقاً.
رقم : 901112
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