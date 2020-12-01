الجبير يعلق على اغتيال العالم النووي الايراني

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير، تعليقا على اغتيال العالم الايراني الشهيد محسن فخري زادة "لا نقر بالاغتيالات بأي شكل من الأشكال وليست من سياسة المملكة"، على حد تعبيره.



جاءت تصريحات الجبير في تغريدات عبر "تويتر" بعد ان كان وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف قال إن عملية اغتيال العالم الشهيد محسن فخري زادة، هي مؤامرة سعودية أمريكية صهيونية.



وقال الجبير: "الياس دفع وزير الخارجية الايراني لهذه الاتهامات"، على حد تعبيره.



ونسي الجبير كيف يتخلص ولي العهد السعودي محمد بن سلمان من معارضيه بينهم نشطاء وصحفيون، من امثال جمال خاشقجي الذي قطع بالمنشار في قنصلية بلاده في اسطنبول.