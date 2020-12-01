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الثلاثاء 1 كانون الأول 2020 ساعة 22:29

نتنياهو يتوسل بغانتس لعدم جرّ الكيان للانتخابات جديدة

نتنياهو يتوسل بغانتس لعدم جرّ الكيان للانتخابات جديدة
كرر رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، دعوته إلى وزير الحرب، رئيس حزب "أزرق أبيض" الجنرال بيني غانتس، لعدم حل الكنيست ومنع اللجوء إلى انتخابات عامة جديدة.

افاد مصدر ان نتنياهو اكد لنائبه ووزير حربه بيني غانتس، انه يجب الآن إحداث تحول جذري في السياسة لصالح مواطني "إسرائيل"، قائلاً: ان هذا هو "هذا ما يجب القيام به الآن وأطلب منك القيام به، لا تجر "إسرائيل" لانتخابات جديدة لمصالح شخصية".

وأفادت القناة العبرية الـ"13"، مساء اليوم الثلاثاء، بأن نتنياهو قد قال إن حزبه الحاكم "الليكود" سيصوت غدا ضد حل الكنيست لأن الدولة في حاجة إلى حكومة وحدة، تعمل على توفير لقاحات فيروس كورونا ومساعدة المواطنين وأصحاب المحال التجارية الذين وقعوا في ضائقة.

وذكرت القناة العبرية أن نتنياهو معني بالانتخابات العامة للكنيست، ولكن ليس في الفترة الراهنة، وإنما في شهري مايو/آيار أو يونيو/حزيران المقبلين، بعد تعافي الاقتصاد الإسرائيلي وتوفير لقاحات كورونا للبلاد.

من جهته، قال وزير الخارجية الإسرائيلي، غابي أشكنازي، الثلاثاء، إن تأجيل اعتماد الميزانية وجعلها رهينة لاعتبارات نتنياهو الشخصية، يضر بالصحة العامة ويعرض مستقبلنا ومستقبل أطفالنا للخطر.

ونشر أشكنازي تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الثلاثاء، أكد من خلالها أن بلاده معرضة للخطر، في حال عدم إقرار ميزانية العام 2020/2021.

وزار غابي إشكنازي، وزير الخارجية الإسرائيلي، مستشفى "هيلل يافه" في مدينة الخضيرة (شمالي كيان الاحتلال)، واستمع من الطاقم الطبي والإدارة فيها إلى النتائج المباشرة والأضرار طويلة المدى التي لحقت بالنظام الصحي بسبب عدم تحويل الميزانية.
رقم : 901133
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