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الأربعاء 2 كانون الأول 2020 ساعة 09:37

تقرير أمريكي يتهم الإمارات بتمويل مرتزقة فاغنر في ليبيا

تقرير أمريكي يتهم الإمارات بتمويل مرتزقة فاغنر في ليبيا
اتهم تقرير تابع لوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، الإمارات بمساعدة في تمويل مرتزقة فاغنر الروسية في ليبيا.

ونقلت صحيفة "فورين بوليسي"، عن تقرير صدر الأسبوع الماضي عن المفتش العام لعمليات مكافحة الإرهاب في أفريقيا، التابع للبنتاغون، قال فيه، إن الإمارات تساعد في تمويل مجموعة المرتزقة الروسية فاغنر في ليبيا، وهذا من شأنه تعقيد علاقة الولايات المتحدة الوثيقة مع الإمارات.

ويعد هذا التقرير أول تقييم رسمي علني من واشنطن عن الدور الذي تلعبه الإمارات في تمويل مجموعة فاغنر، ويأتي في أعقاب هزيمة الرئيس الامريكي دونالد ترامب، وفوز الديمقراطي جو بايدن بالانتخابات الرئاسية الأمريكية.

ولطالما اشتبه خبراء في استخدام الإمارات متعاقدين عسكريين روس للمساعدة على تعتيم دورها في الصراع بليبيا.
رقم : 901180
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