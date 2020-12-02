العميد حيدري: القوة البرية للجيش بلغت ذروة الاقتدار لمواجهة التهديدات

اعلن قائد القوة البرية للجيش الايراني العميد كيومرث حيدري ان هذه القوة بلغت اليوم اعلى المستويات من حيث الجهوزية القتالية والدفاعية وانتاج القطع الضرورية لمواجهة اي تهديد من جانب الاعداء.



وفي تصريحه خلال مراسم تقديم المساعد التنسيقي الجديد للقوة البرية للجيش الايراني وتكريم سلفه أمس الثلاثاء، اعرب العميد حيدري عن مواساته لمناسبة استشهاد، الدكتور محسن فخري زادة؛ مؤكدا : اننا في القوة البرية للجيش نضع نصب برامجنا واولوياتنا كافة 3 محاور اساسية وهي : السير على نهج الولاية والجدارة والعدالة.



واضاف قائد القوة البرية للجيش الايراني ان القوة البرية لجيش الجمهورية الاسلامية تضع جل برامجها ونشاطاتها وفق اهداف سماحة القائد العام للقوات المسلحة.



وأضاف العميد حيدري بان القوة البرية للجيش بلغت ذروة الاقتدار في جميع المجالات القتالية والدفاعية؛ وبما يشمل الوحدات المدرعة والمدفعية والقوات الخاصة وقوات الرد السريع، والوحدات الهجومية المتحركة وقوة الطيران والطائرات المسيرة؛ بما يتيح لها امكانية التصدي لتهديدات الاعداء جميعا.



واردف قائد القوة البرية للجيش الايراني: ان بلوغ هذا المستوى الرفيع من الاقتدار، تحقق بفضل الجهود والتضحيات الدؤوبة من جانب القادة العسكريين وجميع العاملين لدى القوة البرية لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية.