قوات الاحتلال تنصب خيمة وحاجزا عسكريا جنوب جنين

نصب العشرات من جنود الاحتلال الاسرائيلي، خيمة في أراضي بلدة عرابة كانت معسكرًا لقوات الاحتلال وأخلته منذ 20 عاماً.



وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت ،مساء أمس الثلاثاء، الأرض قرب مدخل بلدة عرابة الرئيس، وطردت مزارعاً كان بداخل أرضه، ونصبت خيمة عسكرية.



وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال نصبت حاجزا عسكريا على دوار بلدة عرابة، وشرعت في إيقاف مركبات المواطنين والتدقيق في هوياتهم.



وتقيم قوات الاحتلال مئات الحواجز الثابتة والطيارة في الضفة المحتلة؛ ما يتسبب بعزل المدن والبلدات عن بعضها بعضًا، وعرقلة حركة المواطنين، فضلا عن اعتقال بعضهم.