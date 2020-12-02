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الأربعاء 2 كانون الأول 2020 ساعة 10:01

أرمينيا تدين اغتيال العالم الإيراني البارز

أرمينيا تدين اغتيال العالم الإيراني البارز
استمرارا لموجة الادانة العالمية لعملية الاغتيال الجبانة للعالم الايراني البارز، أدانت وزارة خارجية ارمينيا العملية الارهابية ضد الدكتور محسن فخري زادة والتي ادت الى استشهاده.

وأفاد موقع "راديو ارمينيا"، بأن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الارمينية، آنا نجداليان، قالت ان ارمينيا تدين اي عمل ارهابي في المنطقة وفي أرجاء العالم.

وأضافت: نقدم التعازي باغتيال العالم الايراني البارز محسن فخري زادة، رئيس منظمة الابحاث والابداع بوزارة الدفاع في الجمهورية الاسلامية الايرانية.

واستشهد العالم الايراني البارز الشهيد محسن فخري زادة الذي كان يشغل منصب رئيس منظمة الابحاث والابداع بوزارة الدفاع، يوم الجمعة 27 تشرين الثاني في هجوم ارهابي مسلح على موكبه. في حين قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الاميركية نقلا عن مسؤوليين استخباراتيين، ان الكيان الصهيوني وراء عملية اغتيال فخري زادة.

وأعلن المسؤولون الايرانيون ان درب هذا العالم الشهيد سيستمر وأن الضالعين بهذه العملية الارهابيين سينالون عقابهم.
رقم : 901186
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