شهيد بحادث دهس باص ‘‘إسرائيلي‘‘ لـ عمال ببيت لحم

استشهد عامل وأصيب عشرات العمال ،فجر اليوم الأربعاء، جراء تعرضهم لحادث دهس من باص "إسرائيلي" على حاجز بيت لحم الشمالي بالضفة الغربية المحتلة.



وذكرت مصادر متعددة أن مئات العمال الذين تجمعوا على حاجز بيت لحم الشمالي للتوجه إلى أعمالهم تعرضوا لحادث دهس من باص "إسرائيلي".



وتضاربت الأنباء عن عدد الإصابات والشهداء بالحادث، وذكرت تقارير إعلامية إسرائيلية وقوع 7 إصابات في صفوف العمال، في حين أكدت مصادر محلية ارتقاء شهيد على الأقل.



فيما أظهرت مقاطع فيديو وصور تناقلتها مواقع التواصل الاجتماعي وشهود من المكان وقوع عشرات الإصابات في صفوف العمال.



وبحسب روايات شهود عيان، فإن حافلة ولأسباب غير معروفة أكملت سفرها خرج العمال الفلسطينيين من "حاجز 300"، باتجاه العمال ما تسبب بدهسهم وتسجيل أعداد إصابات كبيرة بصفوفهم.



إلى ذلك، تم تبليغ شرطة الاحتلال التي وصلت إلى المكان وشرعت التحقيق في ملابسات حادث الدهس، ويدور الحديث عن حافلة ركاب تحمل لوحة تراخيص "إسرائيلية"، حيث عثر على الحافلة بالقرب من مكان الحادث، ويشتبه أن سائق الحافلة تركها وهرب من المكان، وتجرى أعمال تمشيط وبحث عنه، وترجح الشرطة أن "الحديث يدور عن حادث ضرب وهرب"، لكن يحقق أيضا في كافة الاتجاهات.