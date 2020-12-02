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الأربعاء 2 كانون الأول 2020 ساعة 10:26

صحة العراق: قد نجبر على إعادة الحظر والإغلاق مجددا

صحة العراق: قد نجبر على إعادة الحظر والإغلاق مجددا
اكد مدير الصحة العامة في العراق رياض الحلفي ،أمس الثلاثاء، ان العراق قد يجبر على الاغلاق مجددا اذا ما تفشى الوباء مجددا، وسيتم مخاطبة وزارة التربية بشأن دوام المدارس الاهلية.

وبين الحلفي ان "الاجراءات الوقائية التي يتبعها المواطنون متدنية جدا، وهذا ما يثير قلق الوزارة خصوصا وان العراق يدخل بموسم الشتاء بصورة فعلية خلال هذين الشهرين"، لافتا الى ان "هذا الامر قد يجبرنا على اعادة الاغلاق مجددا".

واشار الوزير العراقي الى ان "العراق فتح جميع المرافق الحيوية ومع عدم التزام المواطنين نتوقع ان يسوء الوضع الوبائي"، مؤكدا ان "العراق قد يعود الى الاجراءات السابقة التي اتبعها من اغلاق المولات وحظر التجوال وايقاف الدوام".

ولفت الوزير الحلفي الى ان "وزارة الصحة ستخاطب وزارة التربية بشأن المدارس الاهلية التي تخالف التعليمات الموضوعة من قبل اللجنة العليا للصحة والسلامة، حول الدوام ليوم واحد وان القانون خول وزير الصحة باتخاذ اجراء الاغلاق بحق اي جهة مخالفة".
رقم : 901196
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