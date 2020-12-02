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الأربعاء 2 كانون الأول 2020 ساعة 10:30

بكين: الحفاظ على الاتفاق النووي شرط لحل القضية النووية الإيرانية

بكين: الحفاظ على الاتفاق النووي شرط لحل القضية النووية الإيرانية
 قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون اينغ: "ان مواصلة الحفاظ على الاتفاق النووي وتنفيذه، يشكل شرطا رئيسيا لأي حل سياسي من اجل تسوية القضية النووية الايرانية".

وفي مؤتمرها الصحفي امس الثلاثاء، اشارت اينغ الى اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي والمرتقب عقده في 16 كانون الاول الحالي، مبينة ان المشاركين سيناقشون اخر المستجدات بشأن القضية النووية الايرانية واليات تنفيذ بنود الاتفاق النووي والتنسيق بشأن المراحل القادمة في هذا الخصوص.

واكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية على ان ممثلين عن بلادها سيحضرون هذا الاجتماع؛ متطلعة بان تغتنم الاطراف المختلفة الفرصة المتاحة عبر هذا الحدث من اجل الدفاع عن الاتفاق النووي اكثر فاكثر، والتوصل الى فهم مشترك بشان القرار 2231 وتنفيذه بالكامل، فضلا عن ايجاد حلول مجدية للتحديات الراهنة وبالتالي المضي قدما لحل القضية النووية الايرانية سياسيا.

وختمت اينغ بالقول : اننا نامل بان تحتكم امريكا الى المنطق وتقرر العودة للاتفاق النووي وتتولى من خلال خطوات عملانية، المسؤولية التي تثقل عاتقها للحد من انتشار السلاح النووي في العالم.
رقم : 901197
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