العراق.. القضاء على مجموعة إرهابية بعملية مشتركة في مكحول

أعلنت خلية الاعلام الامني في العراق ،اليوم الأربعاء، مقتل خمسة "إرهابيين" بضربات للتحالف الدولي في قاطع صلاح الدين.



وذكرت الخلية في بيان، أنه "بمتابعة استخبارية دقيقة من قبل خلية الصقور في وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية تم تحديد المجموعة التي ارتكبت العمل الارهابي ضد المواطنين، بين قرية الزوية والمسحك ضمن قاطع عمليات صلاح الدين في سفح سلسلة جبال مكحول قرب قرية المسحك".



وأضاف، أنه "بالتنسيق مع قيادة العمليات المشتركة نفذ طيران التحالف الدولي مساء امس الثلاثاء أربع ضربات جوية بطائرات F- 15، اسفرت عن قتل جميع أفراد المجموعة الارهابية المتكونة من خمسة ارهابيين".