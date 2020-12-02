الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 2 كانون الأول 2020 ساعة 10:52

العراق.. القضاء على مجموعة إرهابية بعملية مشتركة في مكحول

العراق.. القضاء على مجموعة إرهابية بعملية مشتركة في مكحول
أعلنت خلية الاعلام الامني في العراق ،اليوم الأربعاء، مقتل خمسة "إرهابيين" بضربات للتحالف الدولي في قاطع صلاح الدين.

وذكرت الخلية في بيان، أنه "بمتابعة استخبارية دقيقة من قبل خلية الصقور في وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية تم تحديد المجموعة التي ارتكبت العمل الارهابي ضد المواطنين، بين قرية الزوية والمسحك ضمن قاطع عمليات صلاح الدين في سفح سلسلة جبال مكحول قرب قرية المسحك".

وأضاف، أنه "بالتنسيق مع قيادة العمليات المشتركة نفذ طيران التحالف الدولي مساء امس الثلاثاء أربع ضربات جوية بطائرات F- 15، اسفرت عن قتل جميع أفراد المجموعة الارهابية المتكونة من خمسة ارهابيين".
رقم : 901199
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الرئيس روحاني يدعو المجتمع الدولي لمواجهة ممارسات الكيان الصهيوني
الرئيس روحاني يدعو المجتمع الدولي لمواجهة ممارسات الكيان الصهيوني
الشيخ قاسم: نتائج التطبيع مع الاحتلال خطيرة وكارثية
الشيخ قاسم: نتائج التطبيع مع الاحتلال خطيرة وكارثية
2 كانون الأول 2020
عضو بمجلس الشورى اليمني لـ"اسلام تايمز": الصهاينة وراء اغتيال العالم فخري زاده
عضو بمجلس الشورى اليمني لـ"اسلام تايمز": الصهاينة وراء اغتيال العالم فخري زاده
1 كانون الأول 2020
لماذا تعرقل السعودية أي انفتاح على دمشق؟
لماذا تعرقل السعودية أي انفتاح على دمشق؟
1 كانون الأول 2020
اليمن اختبار لنزاهة الدول الغربية في الدفاع عن حقوق الإنسان
اليمن اختبار لنزاهة الدول الغربية في الدفاع عن حقوق الإنسان
1 كانون الأول 2020
لتتحمل الإمارات نتائج تطبيعها
لتتحمل الإمارات نتائج تطبيعها
1 كانون الأول 2020
ما الذي يريده كوشنر من السعودية وقطر؟!
ما الذي يريده كوشنر من السعودية وقطر؟!
1 كانون الأول 2020
الدفاع الايرانية: سننفذ أمر قائد الثورة ولن ندع أي جريمة تمر دون رد
الدفاع الايرانية: سننفذ أمر قائد الثورة ولن ندع أي جريمة تمر دون رد
30 تشرين الثاني 2020
خبير عسكري يمني لـ"إسلام تايمز": السعودية لها يد في اغتيال العالم فخري زاده
خبير عسكري يمني لـ"إسلام تايمز": السعودية لها يد في اغتيال العالم فخري زاده
30 تشرين الثاني 2020
الغرب وازدواجية المعايير.. القتل والاغتيال ضد إيران لا يعتبره الغرب إرهابا!
الغرب وازدواجية المعايير.. القتل والاغتيال ضد إيران لا يعتبره الغرب إرهابا!
30 تشرين الثاني 2020
ما بعد اغتيال العقل المدبر للصناعة النووية الدفاعية الإيرانية
ما بعد اغتيال العقل المدبر للصناعة النووية الدفاعية الإيرانية
30 تشرين الثاني 2020
فتح تكسر طاولة مفاوضاتها مع حماس
فتح تكسر طاولة مفاوضاتها مع حماس
30 تشرين الثاني 2020
الحرس الثوري يفند ما نسب للواء سلامي حول كيفية الثأر من الارهابيين
الحرس الثوري يفند ما نسب للواء سلامي حول كيفية الثأر من الارهابيين
30 تشرين الثاني 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
عضو بمجلس الشورى اليمني لـ"اسلام تايمز": الصهاينة وراء اغتيال العالم فخري زاده
خبير عسكري يمني لـ"إسلام تايمز": السعودية لها يد في اغتيال العالم فخري زاده
مؤتمر اللاجئين السوريين... هل سيضع حد لمعاناتهم؟
انتقادات أممية لسجل امريكا في حقوق الانسان