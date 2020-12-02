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الأربعاء 2 كانون الأول 2020 ساعة 11:01

أمريكا.. 2500 وفاة بـ كورونا خلال 24 ساعة

أمريكا.. 2500 وفاة بـ كورونا خلال 24 ساعة
قالت جامعة جونز هوبكنز أن الولايات المتّحدة سجلت وفاة أكثر من 2500 شخص من جرّاء فيروس كورونا المستجدّ خلال 24 ساعة، في حصيلة يومية هي الأعلى على الإطلاق في هذا البلد منذ نهاية أبريل (نيسان).

وأظهرت بيانات الجامعة التي تُعتبر مرجعاً في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن جائحة كوفيد-19، تسجيل الولايات المتحدة 2562 حالة وفاة وأكثر من 180 ألف إصابة جديدة بالفيروس.

والمرّة الأخيرة التي تخطّت فيها حصيلة الوفيات اليومية في الولايات المتحدة هذه العتبة تعود إلى نهاية أبريل حين كانت الجائحة في ذروتها.

والولايات المتحدة التي تشهد منذ بضعة أسابيع طفرة وبائية جديدة هي البلد الأكثر تسجيلاً للوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في العالم أجمع، وبلغت الحصيلة مساء الثلاثاء 270.450 حالة وفاة.

والولايات المتّحدة هي كذلك الدولة الأولى في العالم من حيث أعداد المصابين بالفيروس إذ بلغت حصيلة الإصابات المؤكّدة بكوفيد-19 فيها لغاية مساء الثلاثاء، أكثر من 13.7 مليون إصابة، أي أكثر من خُمس إجمالي عدد الإصابات المسجّلة في جميع أنحاء العالم (أكثر من 63,2 مليون إصابة) منذ ظهر الفيروس الفتّاك للمرة الأولى في الصين في نهاية 2019.
رقم : 901201
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