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الأربعاء 2 كانون الأول 2020 ساعة 11:16

تدشين أول مصنع لإنتاج الأجهزة اللوحية في إيران

تدشين أول مصنع لإنتاج الأجهزة اللوحية في إيران
تم تدشين أول وحدة إنتاج وتجميع للاجهزة اللوحية (تابلت) في مدينة مراغة بمحافظة اذربيجان الشرقية شمال غرب ايران.

وقال مدير مصنع "سبهبد" لانتاج الاجهزة اللوحية، سهيل خدابرست: سينتج المصنع 350 ألف جهاز لوحي سنويا بحجم سبع أو ثماني بوصات.

واضاف: برامج هذه الأجهزة اللوحية، محلية بالكامل ومصممة بناءً على احتياجات الأطفال واليافعين الإيرانيين.

وتابع خدابرست قائلا: يتم إنتاج الأجهزة اللوحية وفق أحدث التقنيات في العالم من حيث جودة الكاميرا والشاشة والبطارية والجيل الرابع.

ومضى يقول: في المرحلة الأولى مع تدشين هذا المصنع لإنتاج الأجهزة اللوحية، تم توفير 70 فرصة عمل.

واضاف: في المستقبل القريب وضمن خطة تطوير هذا المصنع، سيتم إطلاق خط إنتاج وتجميع للهواتف المحمولة الذكية مع توظيف 80 شخصا.

واوضح خدابرست تم إنشاء هذا المصنع على مساحة تبلغ 8 آلاف متر مربع وبتكلفة 20 مليار تومان (الدولار يعادل 4200 تومان حسب سعر الصرف الرسمي المدعوم).
رقم : 901203
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