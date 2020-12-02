دعم أوروبي لقرار اخراج القوات الأجنبية من العراق

أكدت على دعمها لقرار البرلمان العراقي بإخراج القوات الأميركية والأجنبية من العراق، فيما أشادت ببطولات القوات الأمنية والحشد الشعبي في محاربة “ داعش”.



وقال السفير الاسباني في بغداد خوسيه اسكوبار إن “اخراج القوات الاجنبية من العراق هو قرار عراقي وطني، ومن حق العراق ان يتخذه بالاجماع اذا اراد ذلك”.



وأضاف اسكوبار، ان “اخراج القوات الاجنبية يعود الى الحكومة العراقية، واذا طلبت منا المغادرة لعدم حاجتها للمساعدة سنعود وسنكون سعداء بما قدمناه من دعم”.



وتابع السفير الاسباني أنه “على العراقيين ان يكونوا فخورين بما قدمه الجيش والشرطة والحشد الشعبي في الحرب على داعش”، مشيرا إلى ان “الشعب العراقي مدين بحياته للقوات الامنية والحشد الشعبي في حربه على داعش”.