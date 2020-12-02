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الأربعاء 2 كانون الأول 2020 ساعة 11:22

مؤتمر دولي برئاسة ماكرون وغوتيريش لدعم لبنان

مؤتمر دولي برئاسة ماكرون وغوتيريش لدعم لبنان
من المقرر ان يتراس كل من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ،اليوم الاربعاء، مؤتمراً دولياً افتراضياً جديداً من أجل دعم الشعب اللبناني بعد أربعة أشهر من الانفجار المدمّر في مرفأ بيروت.

وقالت الرئاسة الفرنسية ان باريس دعت للمؤتمر رساء عدة دول و منظمات دولية وجهات مانحة متعددة الاطراف وممثلون عن المجتمع المدني اللبناني مبينا ان المؤتمر يهدف الى تقييم المساعدات التي يقدمها المجتمع الدولي وتقييم ترتيبات توزيعها والنظر في الاحتياجات الجديدة وتلبيتها في سياق الازمة التي يعاني منها لبنان وكان ماكرون قد زار لبنان مرتين بعد كارثة انفجار مرفا بيروت.
رقم : 901206
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