العميد شيرازي: قدراتنا العسكرية تتعزز يوما بعد يوم

أكد مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة الايرانية العميد محمد شيرازي بان قدرات البلاد العسكرية تتزايد يوما بعد يوم.



وكشف العميد شيرازي ،في تصريحه أمس الثلاثاء خلال مراسم افتتاح معرض منجزات القوة البحرية للجيش الايراني، عن التوصل الى تكنولوجيا جديدة في القطاع الجوي على مستوى المنطقة وقال: ان هذه التكنولوجيا الجوية وكذلك في القطاع البحري حيث تبلورت القوة البحرية الاستراتيجية تشير الى اليد المقتدرة للجمهورية الاسلامية الايرانية.



وحول معدات القوة البحرية للجيش قال العميد شيرازي: لقد شهدنا في هذا المعرض منجزات جيدة للقوة البحرية.



كما اكد العميد شيرازي بان تواجد القوة البحرية في المياه البعيدة من شانه ان يؤدي لاقتدار الجمهورية الاسلامية الايرانية واضاف: هنالك في القوة البحرية للجيش قوات مقتدرة وكوادر خبرائية قد ادهشت ابداعاتها الجميع في مسار تحقيق الاكتفاء الذاتي في انتاج جميع المعدات.



وقال مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة بان القوة البحرية للجيش والحرس الثوري متواجدة في البحار والمحيط الهندي وهي متضافرة ومتعاون ومتناسقة في مسار الدفاع عن الثورة والشعب وان قدراتنا تتعزز يوما بعد يوم.