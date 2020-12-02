حشد العتبات: ألويتنا العسكرية لم تتدخل في السياسة

صرح الناطق باسم مؤتمر حشد العتبات في العراق حازم فاضل: ان حشد العتبات هو جزء من المنظومة العسكرية التابعة للدولة ونعمل على تطبيق اوامر المرجعية العليا باتباع القانون وبناء الدولة .



واضاف حازم فاضل ان : الوية حشد العتبات مرتبطة بالقائد العام للقوات المسلحة اداريا وماليا وثبت بامر وقانون.



ولفت فاضل الى انه لا يوجد لدينا سياسيين خضعوا للانتخابات ونرتبط بالعراق والقائد العام للقوات المسلحة واوامر المرجعية بادارة امورنا.



وأشار فاضل الى ان مؤتمر حشد العتبات نظم في يومه الاول ورشة مالية وادارية وعن هذه الورشة، بيّنَ الناطق الاعلامي للمؤتمر قائلاً: «عُقدت اليوم أولى الورشات التنسيقية لهذا المؤتمر المبارك، وقد ضمّت مسؤولي الأقسام الادارية والمالية في كل من فرقة الإمام علي(عليه السلام)، ولواء علي الأكبر(عليه السلام)، وفرقة العبّاس(عليه السلام) القتاليّة، ولواء أنصار المرجعيّة».



وأضاف: «بكل تأكيد تمخضت هذه الورشة عن نتائج جيدة تهدف الى تبادل الخبرات، ووضع آليات محددة للوصول الى توحيد الرؤى بين هذه الألوية».



وتابع: «سيتم جمع كل المقترحات التي طُرحت، وسيتم دراستها بغية الوصول الى قرارات موحّدة لدى هذه الألوية».



وأشار: «سيتضمن المؤتمر في اليومين القادمين ورشات أخريات في كل من العتبة الحسينية المقدسة، والعتبة العباسية المقدسة».



تجدر الاشارة الى أن المؤتمر المذكور انطلق صباح يوم امس الثلاثاء في العتبة العلوية المقدسة، وبحضور قيادات وشخصيات أمنية ومحافظي النجف الأشرف وكربلاء المقدسة، وممثلين من مكاتب مراجع الدين العظام، ورجال دين، فضلاً على وفود مثلت العتبات المقدسة: (العلوية، والحسينية، والعسكرية، والعباسية).