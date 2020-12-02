الشيخ قبلان يحذر من أي قرار برفع الدعم عن المواد الأساسية

حذّر المفتي الجعفري الممتاز في لبنان ​الشيخ أحمد قبلان​ بشدة من أي قرار برفع الدعم عن المواد الأساسية مهدداً بتصعيد لا سابق له إذا ارتكب ​المصرف المركزي​ هذه الإبادة القذرة بحق شعب ​لبنان​ المنهوب.



وأكّد المفتي قبلان "أن المصرف المركزي هو شريك حكماً مع الطبقة السياسية الماضية المسؤول أغلبها عن نهب الخزينة العامة وتفليس ​الدولة​ ومصادرة الثروة الوطنية"... مشيراً إلى أن "من فلّس البلد وشيطن الصفقات وابتكر لعبة الهندسات المالية مسؤول بشدة عن دعم وترشيد المواد الأساسية واسترجاع ودائع الناس، ولن نقبل أن يذبح ​الشعب اللبناني​ بسيف ​الفساد​ مرتين".



ونبّه المفتي قبلان على "خطورة المسّ باحتياطات العملة الصعبة مع ضرورة ترشيد الدعم عن طريق تحميل مسؤولية الإنفاق للطبقة السياسية المالية التي نهبت البلد وصادرت ​السلطة​ وحوّلتها إلى حسابات وامبراطوريات شخصية".



وطالب المفتي قبلان "من ​القضاء​ بثورة قضائية شاملة بعيداً عن فتات ال​سياسة​ المشبوهة فالانفجار الاجتماعي مسألة وقت وليس أكثر"... مذكراً "من يعنيهم الأمر أننا لن نقبل بأن يجوع ​اللبنانيون​ في ​بيروت​ و​البقاع​ والجبل و​الجنوب​ و​طرابلس​ وعكار فيما من نهب البلد آمن وسط قصوره وإمبراطورياته المالية والنقدية".