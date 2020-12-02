الشيخ قبلان يحذر من أي قرار برفع الدعم عن المواد الأساسية

حذّر المفتي الجعفري الممتاز في لبنان الشيخ أحمد قبلان بشدة من أي قرار برفع الدعم عن المواد الأساسية مهدداً بتصعيد لا سابق له إذا ارتكب المصرف المركزي هذه الإبادة القذرة بحق شعب لبنان المنهوب.
وأكّد المفتي قبلان "أن المصرف المركزي هو شريك حكماً مع الطبقة السياسية الماضية المسؤول أغلبها عن نهب الخزينة العامة وتفليس الدولة ومصادرة الثروة الوطنية"... مشيراً إلى أن "من فلّس البلد وشيطن الصفقات وابتكر لعبة الهندسات المالية مسؤول بشدة عن دعم وترشيد المواد الأساسية واسترجاع ودائع الناس، ولن نقبل أن يذبح الشعب اللبناني بسيف الفساد مرتين".
ونبّه المفتي قبلان على "خطورة المسّ باحتياطات العملة الصعبة مع ضرورة ترشيد الدعم عن طريق تحميل مسؤولية الإنفاق للطبقة السياسية المالية التي نهبت البلد وصادرت السلطة وحوّلتها إلى حسابات وامبراطوريات شخصية".
وطالب المفتي قبلان "من القضاء بثورة قضائية شاملة بعيداً عن فتات السياسة المشبوهة فالانفجار الاجتماعي مسألة وقت وليس أكثر"... مذكراً "من يعنيهم الأمر أننا لن نقبل بأن يجوع اللبنانيون في بيروت والبقاع والجبل والجنوب وطرابلس وعكار فيما من نهب البلد آمن وسط قصوره وإمبراطورياته المالية والنقدية".