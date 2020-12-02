روحاني: تطور إيران نوويا وفشل أمريكا دوليا

أكد الرئيس الايراني حسن روحاني أن القدرات الدفاعية الإيرانية تضاعفت خلال السنوات السبع الماضية.



وقال روحاني إن ايران تشهد تطورا لافتا في مجال الطاقة النووية، وباتت في مراحل متقدمة.



وأوضح الرئيس الايراني أن حكومته حققت العديد من الانجازات خلال الفترة الماضية على الصعيد الدولي والحقوقي، مشيراً الى فشل الولايات المتحدة في تحقيق أهدافها وتمرير مشاريعها في مجلس الأمن الدولي.



وقال الرئيس روحاني: ان "المتشددون الامريكيون والكيان الصهيوني والرجعيون في المنطقة عملوا بكل قوة لكي يفشلوا الاتفاق النووي، لكنهم لم يتمكنوا من ذلك. الحسابات العالمية تؤكد ان الضغوط القصوى لم تحقق اي نتائج؛ لقد ارادوا ان يشلوا الاقتصاد الايراني الا انهم فشلوا".