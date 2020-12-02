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الأربعاء 2 كانون الأول 2020 ساعة 14:04

مداهمات واعتقالات تنفذها ميليشيا ‘‘قسد‘‘ بعد احراق آلية

مداهمات واعتقالات تنفذها ميليشيا ‘‘قسد‘‘ بعد احراق آلية
فرضت ميليشيا "قسد" الموالية للاميركان حظرا أمنيا على المدنيين وأغلقت الأسواق بالقوة في ريف دير الزور الشرقي، وسط أنباء عن حملة اعتقالات جديدة في المنطقة الخاضعة لسيطرتها شرق سوريا.

وذكرت شبكات محلية على "فيس بوك" اليوم الأربعاء، أن الميليشيا فرضت حظرا للتجول في بلدة غرانيج شرق دير الزور ومنعت خروج المدنيين من المنازل وأجبرت المحال التجارية على الإغلاق بقوة السلاح.

وبحسب "فرات بوست" فإن حملة مداهمات بدأتها "قسد" في البلدة ذاتها بعد فرض حظر التجول وحالة الاستنفار المتمثلة بنشر عناصرها في الطرقات، دون ورود تفاصيل حول نتائج الحملة وأسبابها.

وتخضع مناطق ريف دير الزور الشرقي التابعة لمنطقة شرق الفرات لسيطرة ميليشيا "قسد"، والتي تنفذ اعتقالات متواصلة تجاه المدنيين بدعم من الاميركان بتهم مختلفة أبرزها الانتماء لتنظيم "داعش" واعتقالات أخرى بغرض التجنيد الإجباري.

وكان مسلَّحون مجهولون أحرقوا آلية حفر تابعة لـ "قسد" في قرية الطكيحي بريف دير الزور الشمالي الشرقي، يوم أمس واعتقلت "قسد" أحد المدنيين وتصادر جراره الزراعي بعد مداهمتها منزله في بلدة الدشيشة بريف الحسكة الجنوبي الشرقي يوم أمس.

وسُمعت أصوات إشتباكات مساء أمس بالأسلحة الرشاشة بالقرب من نقطة عسكرية تابعة لـ "قسد" بمحيط المقسم الآلي في قرية جديد بكارة بريف دير الزور الجنوبي الشرقي.
رقم : 901223
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