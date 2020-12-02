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الأربعاء 2 كانون الأول 2020 ساعة 15:28

ايران: تسجيل 13621 إصابة جديدة بكورونا وتعافي اكثر من 678 الف شخص

ايران: تسجيل 13621 إصابة جديدة بكورونا وتعافي اكثر من 678 الف شخص
أعلنت المتحدثة بأسم وزارة الصحة الايرانية سيما سادات لاري، تسجيل 13621 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و362 حالة وفاة في غضون الـ 24 ساعة الماضية، مشيرة الى تعافي أكثر من 678 ألف شخص من المصابين لحد الآن.

وقالت المتحدثة بأسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي سيما سادات لاري، في تصريح اليوم: منذ ظهر أمس الثلاثاء ولغاية اليوم الاربعاء تم تسجيل13621 إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19 وفق معايير التشخيص النهائي، ليرتفع اجمالي الاصابات الى 989 ألفا و572 إصابة مؤكدة.

واوضحت انه من بين المصابين الجدد، تم ادخال 2246 شخصا مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج.

ولفتت لاري الى تعافي 678 ألفا و54 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

واضافت لاري: ان 5828 شخصا من المصابين بفيروس كورونا مازالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية المركزة.

واشارت الى تسجيل 362 حالة وفاة من المصابين بفيروس كوفيد 19 ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 48990 حالة وفاة.

واشارت المتحدثة بأسم وزارة الصحة الايرانية الى اجراء 6 ملايين و212 ألفا و694 إختبارا لتشخيص الإصابة بفيروس كوفيد-19 في جميع انحاء البلاد.
رقم : 901239
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