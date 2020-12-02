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الأربعاء 2 كانون الأول 2020 ساعة 16:07

تفاصيل قانون تمويل الانتخابات في العراق

تفاصيل قانون تمويل الانتخابات في العراق
كشفت عضو اللجنة المالية النيابية ماجدة التميمي تفاصيل قانون تمويل الانتخابات في العراق.

واضافت التميمي بان الحكومة ارسلت قانون تمويل الانتخابات للبرلمان للموافقة بالتصويت على 329 مليار دينار يمول منه 133 ملياراً و300 مليون دينار من الرصيد المدور لموازنة 2019 لحساب مفوضية الانتخابات.

واشات التميمي: يخول وزير المالية صلاحية الاقتراض لتمويل المبلغ المتبقي 195 ملياراً و700 مليون دينار.

وقالت التميمي ان : اللجنة المالية ترى أنه يمكن للحكومة تضمين هذه المبالغ ضمن موازنة 2021، ولا داعي للذهاب إلى اقتراض ثالث جديد ولفتت الى جلسات استثنائية ستعقد يومي الجمعة والسبت المقبلين لا ستكمال مناقشة موازنة 2021.

واوضحت ان الأزمة الراهنة سببها سوء ادارة وعدم محاسبة الفاسدين.
رقم : 901245
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