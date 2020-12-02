البرنامج النووي السلمي الايراني سيستمر دون توقف

اشار المتحدث باسم البعثة الدائمة للجمهورية الاسلامية الايرانية لدى منظمة الامم المتحدة علي رضا ميريوسفي الى عملية اغتيال العالم النووي والدفاعي الايراني الشهيد محسن فخري زادة، مؤكدا بان البرنامج النووي السلمي الايراني سيستمر.



وفي مراسلة الكترونية مع قناة "ان بي سي نيوز" قال ميريوسفي: رغم ان العالم الكبير والبطل الوطني محسن فخري زادة قد ذهب ضحية ارهاب الدولة فان البرنامج النووي السلمي الايرانية سيستمر وفق البرنامج المخطط له.



واضاف: ان ايران احبطت لغاية الان الكثير من المؤامرات وستبقى يقظة تجاه التهديدات الخارجية ولكن سوف لن يحدث اي توقف في برنامجها النووي.



وتابع الدبلوماسي الايراني: لقد قلنا على الدوام بان برنامجنا النووي يتابع الاهداف السلمية.



واشار ميريوسفي الى فتوى سماحة قائد الثورة الاسلامية حول حظر انتاج اسلحة الدمار الشامل بسبب تعارضه مع مبادئ دين الاسلام.



وكان المتحدث باسم مكتب البعثة الدائمة للجمهورية الاسلامية الايرانية في منظمة الامم المتحدة قد اكد بان ايران تتخذ القرار حول برنامجها النووي على اساس مصالحها الوطنية، معلنا بان ايران ستستمر في خفض التزاماتها ما دامت الاطراف الاخرى لا تفي بالتزاماتها في اطار الاتفاق.



وقال ميريوسفي في تصريح ادلى لصحيفة "نيوزويك" الثلاثاء ان الثأر لاغتيال العالم النووي والدفاعي الايراني محسن فخري زادة سيجري في الوقت المناسب.



واضاف: ان الثأر لاغتيال الدكتور فخري زادة سيجري في الوقت المناسب والمكان الذي نختاره نحن بحق الضالعين في هذا العمل الارهابي.



وفي جانب اخر من حديثه قال الدبلوماسي الايراني: ان ايران تتخذ القرار حول برنامجها النووي على اساس مصالحها الوطنية.



واضاف: انه مثلما تعلمون فان الخطوات التي اتخذت منذ خروج اميركا من الاتفاق النووي كانت مرحلية وستستمر مادامت سائر الاطراف تخرق الاتفاق او لا تفي بالتزاماتها.