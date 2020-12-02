الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 2 كانون الأول 2020 ساعة 16:42

البحرين.. المؤبد والسجن 10 سنوات لمعتقلين على خلفيات سياسية

البحرين.. المؤبد والسجن 10 سنوات لمعتقلين على خلفيات سياسية
أيدت محكمة التمييز البحرينية ، حكما بالسجن المؤبد على معتقل، و10 سنوات بحق آخر؛ على خلفية تهم ملفقة تتعلق بالارهاب.

وعادة ما يلصق القضاء البحريني تهما تتعلق بالارهاب بالمتظاهرين والمعارضين السياسيين.

واتهمت المحكمة المعتقلين بـ"الاشتراك في 'خلية إرهابية' واستهداف الصرافات الآلية وأنابيب الغاز".

وطالت الاتهامات الملفقة 8 اشخاص آخرين، نالوا أحكاما متفاوتة من السجن المؤبد، والسجن 10، و7، و5، و3 سنوات.

وتعود وقائع القضية إلى العام 2018، حيث لفقت الجهات الأمنية البحرينية، تهما للمتظاهرين المحاكمين تزعم "تلقيهم مبالغ مالية، وتجهيز صفائح بترول وطفايات حريق ومواد يتم إعدادها لاستخدامها كعبوات متفجرة".

ولطالما طالبت منظمات حقوقية، السلطات البحرينية، بالإفراج الفوري عن المحكوم عليهم على خلفية قضايا سياسية، والمعتقلين قسريا، وإعادة محاكمتهم وفق معايير عادلة.
رقم : 901253
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تتهم دمشق مجدداً؛ الأسباب والدلالات
منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تتهم دمشق مجدداً؛ الأسباب والدلالات
منظمات حقوقية تطالب باحباط مبيعات الأسلحة الامريكية للامارات
منظمات حقوقية تطالب باحباط مبيعات الأسلحة الامريكية للامارات
2 كانون الأول 2020
كوشنر يجرب حظه في الدقيقة 90
كوشنر يجرب حظه في الدقيقة 90
2 كانون الأول 2020
الرئيس روحاني يدعو المجتمع الدولي لمواجهة ممارسات الكيان الصهيوني
الرئيس روحاني يدعو المجتمع الدولي لمواجهة ممارسات الكيان الصهيوني
2 كانون الأول 2020
الشيخ قاسم: نتائج التطبيع مع الاحتلال خطيرة وكارثية
الشيخ قاسم: نتائج التطبيع مع الاحتلال خطيرة وكارثية
2 كانون الأول 2020
عضو بمجلس الشورى اليمني لـ"اسلام تايمز": الصهاينة وراء اغتيال العالم فخري زاده
عضو بمجلس الشورى اليمني لـ"اسلام تايمز": الصهاينة وراء اغتيال العالم فخري زاده
1 كانون الأول 2020
لماذا تعرقل السعودية أي انفتاح على دمشق؟
لماذا تعرقل السعودية أي انفتاح على دمشق؟
1 كانون الأول 2020
اليمن اختبار لنزاهة الدول الغربية في الدفاع عن حقوق الإنسان
اليمن اختبار لنزاهة الدول الغربية في الدفاع عن حقوق الإنسان
1 كانون الأول 2020
لتتحمل الإمارات نتائج تطبيعها
لتتحمل الإمارات نتائج تطبيعها
1 كانون الأول 2020
ما الذي يريده كوشنر من السعودية وقطر؟!
ما الذي يريده كوشنر من السعودية وقطر؟!
1 كانون الأول 2020
الدفاع الايرانية: سننفذ أمر قائد الثورة ولن ندع أي جريمة تمر دون رد
الدفاع الايرانية: سننفذ أمر قائد الثورة ولن ندع أي جريمة تمر دون رد
30 تشرين الثاني 2020
خبير عسكري يمني لـ"إسلام تايمز": السعودية لها يد في اغتيال العالم فخري زاده
خبير عسكري يمني لـ"إسلام تايمز": السعودية لها يد في اغتيال العالم فخري زاده
30 تشرين الثاني 2020
الغرب وازدواجية المعايير.. القتل والاغتيال ضد إيران لا يعتبره الغرب إرهابا!
الغرب وازدواجية المعايير.. القتل والاغتيال ضد إيران لا يعتبره الغرب إرهابا!
30 تشرين الثاني 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
عضو بمجلس الشورى اليمني لـ"اسلام تايمز": الصهاينة وراء اغتيال العالم فخري زاده
خبير عسكري يمني لـ"إسلام تايمز": السعودية لها يد في اغتيال العالم فخري زاده
مؤتمر اللاجئين السوريين... هل سيضع حد لمعاناتهم؟
انتقادات أممية لسجل امريكا في حقوق الانسان