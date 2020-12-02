مطالبات حقوقية أمريكية لوقف دعم العدوان السعودي على اليمن

طالبت منظمات أمريكية إنهاء مشاركة الولايات المتحدة في العدوان على اليمن، ووقف التعاون الاستخباراتي واللوجستي مع السعودية، ووقف بيع الأسلحة لها وممارسة ضغوط عليها لوقف قصفها الجوي وإنهاء حصارها على اليمن، واستئناف المساعدات الإنسانية الأمريكية لليمنيين.



جاء ذلك في عريضة موقعة من نحو 80 منظمة أميركية وجهت إلى الرئيس المنتخب جو بايدن تناشده إنهاء العدوان على اليمن في أقرب فرصة ممكنة، حيث ضمت العريضة هيئات مناهضة للحرب، ولجان حقوقية، ومجموعات دينية، مذكِرةً بتعهداته السابقة لوضع حدٍ لها.



يشار إلى أن عددًا من أعضاء إدارته المقبلة، يناهضون الدعم الأمريكي للسعودية، منهم مستشار الأمن القومي المقبل جايك سوليفان، فيما ذكر موقع “ستراتفور” الاستراتيجي الأمريكي، في وقت سابق، أن نافذة السعودية للخروج من الصراع في اليمن من دون تعريض جميع مكاسبها للخطر تنغلق بسرعة، حيث تنتقل الولايات المتحدة إلى حكومة أقل صداقة للرياض.