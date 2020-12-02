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الأربعاء 2 كانون الأول 2020 ساعة 18:50

قاليباف: البرلمان يتحرك بمسار الاقتصاد الشعبي لدى دراسة الموازنة العامة

قاليباف: البرلمان يتحرك بمسار الاقتصاد الشعبي لدى دراسة الموازنة العامة
اكد رئيس مجلس الشورى الاسلامي الايراني محمد باقر قاليباف بان المجلس سيتحرك في مسار اعتماد الاقتصاد الشعبي والاهتمام بالطبقات الضعيفة والمتوسطة في المجتمع لدى دراسة الموازنة العامة للبلاد.

وقال قاليباف خلال اجتماع مجلس الشورى الاسلامي اليوم الاربعاء: ان المجلس حين دراسته للموازنة العامة للعام القادم (العام الايراني يبدا في 21 اذار /مارس 2021) سيتحرك باذن الله تعالى في مسار اصلاح هيكلية صياغة الميزانية حول محور الاقتصاد الشعبي والعدالة الاجتماعية وتصغير حجم الحكومة وخفض الاعتماد على النفط وبذل الاهتمام بالطبقات الضعيفة والمتوسطة في المجتمع ومعالجة التمييز وازالة عبء المشاكل الاجتماعية عن كاهل الشعب.

واضاف: ان ما ينبغي ان يحدث على الامد البعيد هو اصلاح الموازنة لمصلحة الشعب. ان الموازنة العادلة والشعبية مع خفض الاعتماد على النفط يمكنها تعزيز اقتصادنا.

وتابع قاليباف: ان ما ينبغي ان نصل اليه بصورة حقيقية في قسم العائدات هو عدم الاعتماد على النفط والذي يعد من الحالات الرئيسية التي اكد عليها قائد الثورة الاسلامية خلال الاعوام الاخيرة. النفط خير وبركة ولكن الاعتماد عليه شر مطلق واتكاء على الريح.

واضاف: ان الحكومة والمجلس يمكنهما عبر التنسيق معا تنفيذ خطة عدم الاعتماد على النفط بما يشكل خدمة لا نظير لها للاجيال القادمة بحيث تنقل النفط الى القطاعات التنموية بدلا عن النفقات العامة وتغطية حاجات الموازنة.

وقال رئيس المجلس: سنسعى في هذه اللائحة لخفض ضغوط عجز الميزانية بصفته ام المصائب الاقتصادية والمسبب للسيولة النقدية والتضخم، وهو في الواقع هدف ممكن تحقيقه عبر ايلاء دور اكبر للشعب وازالة عقبات الانتاج والانشطة والاعمال في البلاد واصلاح هيكلية صياغة الموازنة.

واكد ضرورة اصلاح هيكلية الموازنة لمصلحة الشعب ونشر العدالة وازالة التمييز وخفض الضغوط المعيشية عن كاهل الشعب واضاف: ان المجلس مصرّ على اصلاح هيكلية الموازنة وتنفيذها بصورة واقعية.
رقم : 901265
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