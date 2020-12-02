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الأربعاء 2 كانون الأول 2020 ساعة 18:53

روحاني: امكانياتنا النووية اليوم اكثر قوة وتقدما من اي وقت مضى

روحاني: امكانياتنا النووية اليوم اكثر قوة وتقدما من اي وقت مضى
اكد رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية حسن روحاني بان امكانيات البلاد النووية اليوم هي اقوى واكثر تطورا وتقدما من اي وقت اخر.

وقال الرئيس روحاني في تصريحاته خلال اجتماع الحكومة اليوم الاربعاء: اننا اليوم اقوى واكثر اقتدارا من الناحية النووية اكثر من اي وقت مضى.

واضاف: ان ظروفنا اليوم في المجال النووي ارقى بكثير مما كان عليه الحال قبل 8 اعوام وقد بلغنا في مجال اجهزة الطرد المركزي من IR2 و IR1 الى IR8 و IR9 وبامكاننا اليوم اجراء عملية تخصيب اليورانيوم باجهزة IR2M في سلسلة متعددة. فمثل هذه الامكانية لم تكن متوفرة لدى البلاد لا قبل 8 اعوام ولا في اي وقت اخر في تاريخ البلاد.

وتابع رئيس الجمهورية: لقد قمنا ايضا بتعزيز قدراتنا الدفاعية التي لا تقاس اليوم مع اي وقت مضى، خاصة في مجال الاسلحة الاستراتيجية حيث تضاعفت في القطاع البحري ومنها السفن الحربية والغواصات وفي القطاع الجوي كالمقاتلات والمروحيات والصواريخ والدفاع الجوي.

وقال رئيس الجمهورية: ان الاعداء حولوا الحظر الى حرب اقتصادية شاملة ونحن نعتقد بان الظروف في العام القادم ستكون مختلفة ليس فقط بسبب فشل ترامب في سياساته الخاطئة تجاه ايران والعالم بل لان اي حكومة تاتي الى سدة الحكم في اميركا مضطرة لطأطأة الراس امام الشعب الايراني بسبب فشل الحرب الاقتصادية والضغوط القصوى.

وقال الرئيس روحاني في جانب اخر من تصريحه: لقد عبأنا كل طاقاتنا ونرى الظروف مناسبة لزيادة بيع النفط في العام القادم علما بان الزيادة التي توقعناها ان تبلغ اكثر من مليوني برميل من النفط والسوائل الغازية لا تعني اننا سنزيد الاعتماد على النفط.

واضاف: اننا نعتقد بان كمية 2.3 مليون برميل من النفط قابلة للبيع في الاسواق العالمية والسوق الداخلية.
رقم : 901266
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