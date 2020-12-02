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الأربعاء 2 كانون الأول 2020 ساعة 18:55

الوفاء للمقاومة تقترح تفعيل الحكومة اللبنانية المستقيلة ومساءلة مصرف لبنان

الوفاء للمقاومة تقترح تفعيل الحكومة اللبنانية المستقيلة ومساءلة مصرف لبنان
قال عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب اللبناني امين شري انه اقترح تفعيل الحكومة المستقيلة وطرح عقد جلسة مناقشة أو مساءلة مصرف لبنان

قال النائب امين شري بعد جلسة اللجان النيابية المشتركة:" لاشك تعرفون ان اللجان المشتركة اليوم كانت تناقش موضوع الدعم والاحتياط الالزامي خصوصا ان بعض الزملاء اثاروا موضوع التحقيق الجنائي ثم كذلك الامر ما تطرق اليه حاكم مصرف لبنان بخصوص الودائع. موقفنا هو انه تمنينا على دولة الرئيس نبيه بري ان يكون موضوع التدقيق الجنائي خصوصا اذا كان يستوجب موضوع السرية المصرفية، ان يكون هناك جلسة خاصة لنقاش او لمساءلة المصرف المركزي بسياسته التنفيذية والمالية في السنوات السابقة في موضوع الدعم. كان لنا رأي ألا يكون هناك رفع دعم في اي شكل من الاشكال على كل المواد.

وكما تعرفون رفع الدعم يطال قطاعات عدة. المشتقات النفطية البنزين والغاز والمازوت والفيول ويطال الادوية والمستلزمات الطبية والقمح والمواد الزراعية والصناعة. للاسف فضيحة الفضائح كانت موضوع السلع الغذائية. حسنا فعل وزير الاقتصاد واعاد النظر في هذا الموضوع.نحن موقفنا لا يجب ان يكون هناك رفع الدعم، لكن لدينا أسئلة حقنا ان نطرحها كنواب فهناك القروض الشخصية التي يؤمنها مصرف لبنان بالنسبة للمواطنين على 1515.

أضاف:" سألنا ممثل حاكم مصرف لبنان: ماهو مصير هذه القروض بالنسبة للشعب اللبناني ونعرف ان القرض السكني هو حاجة ملحة وحساسة طرحنا السؤال نحن كمجلس نواب نناقش الحكومة. نتمنى ان تفعل الحكومة المستقيلة لمواجهة هذا الامر الطارىء، على أن تأتينا خلال اسبوع او عشرة أيام بتصور او خطة بعد نقاشها مع مصرف لبنان او مع الجهات المعنية من اجل مناقشتنا والعمل على ترشيد الدعم حتى يطال كل العائلات المستهدفة التي هي الفقيرة ودون خط الفقر مع العلم انه لفتنا النظر الى وجوب ان يكون هناك بطاقة تموينية".
رقم : 901267
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