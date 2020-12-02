وزير الدفاع الاذربيجاني يدين اغتيال الشهيد فخري زادة

ادان وزير الدفاع الاذربيجاني في برقيتين منفصلتين الى رئيس هيئة الاركان اللواء محمد باقري ووزير الدفاع العميد امير حاتمي ، اغتيال الشهيد محسن فخري زادة.



ويفيد تقرير وكالة انباء فارس ان الجنرال ذاكر حسن اوف وزير الدفاع الاذربيجاني بعث برقيتين الى اللواء محمد باقري رئيس الاركان العامة للقوات المسلحة ونظيره الايراني العميد امير حاتمي ادان فيهما بشدة اغتيال العالم النووي والدفاعي الايراني البارز الشهيد محسن فخري زادة وقدم تعازيه الحاره لهذه الحادثة المؤلمة معربا عن تعاطفه مع ذوي الشهيد.



وكان وزير الخارجية الاذربيجاني قد ادان في وقت سابق خلال اتصال هاتفي مع نظيره الايراني محمد جواد ظريف هذا العمل الارهابي .



واستشهد العالم محسن فخري زاده الجمعة الماضيةخلال عملية ارهابية في منطقة ابسرد في دماوند.