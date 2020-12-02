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الأربعاء 2 كانون الأول 2020 ساعة 18:58

كوريا الجنوبية: اغتيال العالم النووي الإيراني عمل اجرامي عنيف

كوريا الجنوبية: اغتيال العالم النووي الإيراني عمل اجرامي عنيف
وصفت الحكومة الكورية الجنوبية اليوم الأربعاء اغتيال العالم النووي والدفاعي الإيراني البارز محسن فخري زادة، بانه عمل اجرامي عنيف.

وقالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية اليوم في تعليق للناطق باسمها: "تؤكد الحكومة الكورية الجنوبية أنها تعتبر حادث اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زادة الذي وقع بالقرب من طهران في يوم 27 نوفمبر عملًا إجراميًّا عنيفًا، لا يساعد على إحلال السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط".

وأضافت: "الحكومة تتخذ موقفًا معارضًا لأي أعمال تزيد من التوتر وتؤثر على الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، مع مراعاة حالة عدم اليقين التي تكتنف الوضع الراهن في المنطقة".
رقم : 901269
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