القبض على 3 ارهابيين مناوئين للثورة شمال غربي البلاد

اعلن قسم العلاقات العامة بمقر "حمزة سيد الشهداء" (ع) التابع للقوة البرية لحرس الثورة الاسلامية ، "القبض على 3 عناصر ارهابية من مناوئ الثورة الاسلامية وعملاء الاستكبار العالمي، شمال غربي البلاد".



واضاف المصدر نفسه في بيان " ان القوات المنتسبة الى مقر حمزة سيد الشهداء (ع) بالقوة البرية للحرس الثوري، تمكنت بفضل استشرافها الاستخباراتي وبواسطة عمليات معقدة، من رصد تحركات زمرة ارهابية تضم 3 عناصر مناوئة للثورة الاسلامية وعميلة للاستكبار العالمي، كانوا بصدد القيام باعمال ارهابية؛ وقامت بملاحقتهم والقبض عليهم، بالشكل الذي لم يسمح لهم القيام بأي رد.



واوضح البيان، انه تم خلال هذه العمليات ضبط كمية ملحوظة من السلاح والمعدات واجهزة الاتصالات التي كانت في حوزة هؤلاء الارهابيين.