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الأربعاء 2 كانون الأول 2020 ساعة 20:31

آخر حصيلة لإصابات ووفيات فيروس كورونا في الأردن

آخر حصيلة لإصابات ووفيات فيروس كورونا في الأردن
أعلنت وزارة الصحة الأردنية ، اليوم الأربعاء ، تسجيل 52 حالة فاة و3591 إصابة بفيروس كورونا المستجدّ في المملكة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 2854 وفاة و 227208 إصابات.

وقالت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن عدد الحالات النشطة حاليّاً وصل إلى 55925 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم للعلاج في المستشفيات المعتمدة 226 حالة، فيما غادرت 202 حالة المستشفيات بعد شفائها.

ولفتت الوزارة إلى أن إجمالي عدد الحالات التي تتلقّى العلاج في المستشفيات حاليّاً بلغ 1774 حالة، منها 426 حالة على أسرّة العناية المركزة.

كما أشار الموجز إلى تسجيل 5470 حالة شفاء اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات، ليصل إجمالي حالات الشفاء 168429 حالة.

وأضاف أن 24615 فحصاً مخبريّاً أجري اليوم، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء وحتى الآن 2601896 فحصاً، لافتا ً إلى أن نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم وصلت إلى قرابة 6ر14 بالمئة.
رقم : 901293
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