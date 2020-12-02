السعودية تقطع الدعم عن “قسد” إرضاء لتركيا

أعلنت مواقع إعلامية تابعة للأكراد، عن قطع السعودية دعمها لـ”قسد” والإدارة الذاتية للأكراد، ضمن الاجراءات التي تتخذها السعودية للتقارب مع تركيا التي تصنّف “قسد” على إنها “مجموعات إرهابية مرتبطة بحزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا”.



ووفق المصادر نفسها، فإن “السعودية أمهلت ممثل الإدارة الذاتية في الخليج (الفارسي)، شفان خابوري، عدة ساعات لمغادرة أراضي المملكة”.



ودعمت السعودية الإدارة الذاتية للأكراد خلال الفترة السابقة، مادياً وعسكرياً، بعد عدة زيارات للوزير السعودي ثامر السبهان، الذي زار مناطق سيطرة “قسد” في الحسكة والرقة ودير الزور، والتي التقى خلالها بعدد من قيادات الأكراد في “قسد” والإدارة الذاتية للأكراد.