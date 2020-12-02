إبلاغ الحكومة الايرانية بقانون المبادرة الاستراتيجية لرفع الحظر

ابلغ رئيس مجلس الشورى الاسلامي محمد باقر قاليباف في رسالة إلى رئيس الجمهورية قانون المبادرة الاستراتيجية لحظر بهدف تنفيذه .



وقال أحمد أمير آبادي ، عضو هيئة رئاسة مجلس الشورى الإسلامي في تصريح لوكالة أنباء "فارس" ان محمد باقر قاليباف ، رئيس مجلس الشورى الإسلامي ، ابلغ رئيس الجمهورية حسن روحاني عبر رسالة بعثها اليه قانون المبادرة الاستراتيجية لرفع الحظر وصون مصالح الشعب الايراني .



واضاف ان هذه الرسالة هي بمثابة ابلاغه لاتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القانون من قبل الحكومة.



جدير بالذكر أن مجلس صيانة الدستور اقر اليوم المبادرة بعد اجراء التعديلات اللازمة عليها قبل ان يحيلها الى البرلمان .



وتنص المادة 1 من قانون المبادرة الاستراتيجية لرفع الحظر وحماية مصالح الشعب الايراني على أنه يتعين على منظمة الطاقة الذرية الإيرانية ، فور اعتماد هذا القانون ، اتخاذ إجراءات لإنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 20٪ للأغراض السلمية وما لا يقل عن 120 كجم في السنة بهدف تلبية حاجة البلاد للاغراض السلمية .



كما تنص المادة 2 من هذا القانون على أن منظمة الطاقة الذرية الإيرانية ملزمة بزيادة قدرة التخصيب وإنتاج اليورانيوم المخصب إلى بمستوى يتناسب مع كل من الاستخدامات السلمية للبلاد ، بما لا يقل عن 500 كجم شهريًا. وخزن هذه المواد المخصبة في البلاد.



كما تلزم المادة السادسة من القانون الحكومة في حالة عدم وفاء الدول المتعاقدة بالتزاماتها تجاه ايران في الاتفاق النووي ولم تعد العلاقات المصرفية الإيرانية في أوروبا وكمية مشترياتها من النفط من إيران إلى الظروف الطبيعية والمرضية، بوقف التنفيذ الطوعي للبروتوكول الإضافي بعد شهرين من دخول هذا القانون حيز التنفيذ .