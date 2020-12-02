صمت أممي تجاه مجازر العدوان السعودي في اليمن

يقدر عدد ضحايا العدوان السعودي على اليمن باكثر من ثلاثة واربعين الف مدني هذا الرقم بعضا من ارقام صادمة ذكرها تقرير صادر عن الفريق الوطني المكلف بالتعامل مع فريق الخبراء الدوليين وكشف عنها بمؤتمر صحفي عقد بالعاصمة صنعاء،اوضح فيها عن جانب فيها من جرائم وانتهاكات تحالف العدوان السعودي في اليمن ،وقام الفريق الوطني بتفنيد ماجاء في تقارير فريق الخبراء الدوليين وقال بانها معلومات ناقصة لاتعكس بالاستناد الى الوقائع حجم الانتهاكات الفعلية لتحالف العدوان في اليمن.



وقالت عضو الفريق الوطني اليمني اخلاق الشامي:" تقارير الخبراء الدوليين تحتاج الى تفنيت، المعلومات فيها غير دقيقة ويفترض ان ياتوا على الارض ويتحققو منها".



من جانبه قال المسؤول في وزارة حقوق الإنسان اليمنيةعلي تيسير:" هناك مجموعة تقدر بـ361 من الذين فقدوا ارواحهم بسبب الحصار وعدم قدرتهم على الحصول على الدواء اللازم او الخروج للعلاج".



وادى العدوان والحصار الى بروز اسوأ كارثة انسانية في العالم ، فوفقا للتقرير يعاني عشرين مليون يمني من انعدام الامن الغذائي، فيما يوجد ثمانين في المائة من السكان في حاجة عاجلة للمساعدات الانسانية، كما تسببت اثار العدوان والحصار ايضا الى تدني مستوى الخدمات الصحية والتعليمية وتوقف صرف المرتبات واغلاق مطار صنعاء ، وتدمير واسع في البنى التحتية ، ورصدت تقارير حقوقية انتهاكات اخرى تتعلق بتهجير المدنيين واخفاءهم قسريا في السجون السرية واستخدام العدوان للاسلحة المحرمة .



وتعتبر فئات الاطفال والنساء الاكثر تاثرا جراء العدوان والحصار من جانب ارتفاع الوفايات بينهم بسبب الاستهداف المباشر ومرض سوء التغذية، في حين تشير احصائيات الجهات الرسمية الى ارتفاع اعداد النازحين الى اكثر من اربعة ملايين معظمهم من الاطفال والنساء، وبينت المنظمات ان هذه الارقام هي ما استطاعت توثيقه في حين تؤكد ان الارقام الحقيقية تفوق ذلك بكثير.



وعلى رغم من التقارير الدولية عن هذه الجرائم والإنتهاكات والمطالبات المستمرة لتشكيل لجان تحقيق محايدة الا انها لا تلقى ردود فعل ايجابية من قبل الأمم المتحدة.