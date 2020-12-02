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الأربعاء 2 كانون الأول 2020 ساعة 21:34

لبنان: تسجيل 22 وفاة و1842 إصابة جديدة بكورونا

لبنان: تسجيل 22 وفاة و1842 إصابة جديدة بكورونا
ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في لبنان بعد تسجيل 1842 إصابة جديدة وتسجيل 22 حالة وفاة ليوم الاربعاء.

أعلنت ​وزارة الصحة العامة​ عن تسجيل 1842 إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​" منهم 1827 حالة تعود لمحليين و15 لوافدين، توازياً مع تسجيل 22 حالة وفاة خلال الساعات الـ 24 الأخيرة.

ولفتت الوزارة، في تقريرها اليومي حول مستجدات "كوفيد 19"، إلى أن عدد ​الإصابات​ الإجمالي ارتفع في البلاد إلى 131256 حالة، في وقت وصل عدد ​ضحايا​ الوباء الإجمالي إلى 1055 حالة وفاة.

كما أوضحت أن هناك 962 حالة استشفاء، 358 حالة في العناية المركزة، بينما هناك 147 حالة على أجهزة ​التنفس​ الإصطناعي.

تجدر الإشارة الى أن عدد الفحوص المخبرية بلغ 14006.
رقم : 901312
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