لبنان: تسجيل 22 وفاة و1842 إصابة جديدة بكورونا

ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في لبنان بعد تسجيل 1842 إصابة جديدة وتسجيل 22 حالة وفاة ليوم الاربعاء.
أعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 1842 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" منهم 1827 حالة تعود لمحليين و15 لوافدين، توازياً مع تسجيل 22 حالة وفاة خلال الساعات الـ 24 الأخيرة.
ولفتت الوزارة، في تقريرها اليومي حول مستجدات "كوفيد 19"، إلى أن عدد الإصابات الإجمالي ارتفع في البلاد إلى 131256 حالة، في وقت وصل عدد ضحايا الوباء الإجمالي إلى 1055 حالة وفاة.
كما أوضحت أن هناك 962 حالة استشفاء، 358 حالة في العناية المركزة، بينما هناك 147 حالة على أجهزة التنفس الإصطناعي.
تجدر الإشارة الى أن عدد الفحوص المخبرية بلغ 14006.