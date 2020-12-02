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الأربعاء 2 كانون الأول 2020 ساعة 23:09

عون: نريد نجاح المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود

عون: نريد نجاح المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود
أكد الرئيس اللبناني، ميشال عون، اليوم الأربعاء، أن "لبنان المتمسك بسيادته على أرضه ومياهه، يريد أن تنجح مفاوضات ترسيم الحدود البحرية"(غير المباشرة) بين لبنان والكيان الصهيوني، في الجنوب اللبناني.


وأشار عون، خلال استقباله رئيس الوفد الأمريكي الوسيط في المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية بين لبنان والكيان الصهيوني، السفير جون ديروشيه، أشار إلى أن "نجاح مفاوضات ترسيم الحدود البحرية، يعزز الاستقرار في الجنوب اللبناني، وسيمكن من استثمار الموارد الطبيعية من غاز ونفط".

وأضاف الرئيس عون: "إن الصعوبات التي برزت في الجولة الأخيرة للتفاوض، يمكن تذليلها من خلال بحث معمق، يرتكز على الحقوق الدولية، ومواد قانون البحار، وكل ما يتفرع عنها من نصوص قانونية".

ولفت الرئيس اللبناني إلى أن "الوفد اللبناني المفاوض، لديه تعليمات واضحة يفاوض على أساسها"، مشيرا إلى "ضرورة استمرار هذه المفاوضات لتحقيق الغاية من اجرائها، وإذا تعثر ذلك لأي سبب كان، يمكن درس بدائل أخرى".

وعرض السفير ديروشيه خلال اللقاء، المراحل التي قطعتها عملية التفاوض، والدور الأمريكي فيها، متمنيا "استمرارها لما فيه مصلحة الجميع".

وحضر اللقاء، من الجانب الأمريكي، السفيرة الأمريكية لدى بيروت، دوروثي شيا، والمستشار السياسي، أودري كيرانين، ومن الجانب اللبناني، الوزير السابق سليم جريصاتي، والمدير العام لرئاسة الجمهورية، أنطوان شقير، والمستشاران، العميد بولس مطر، وأسامة خشاب.
رقم : 901328
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