الكاظمي: مازال هناك الكثير مما يجب القيام به لدعم لبنان

أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي ان هناك الكثير مما يجب القيام به لدعم لبنان، فيما جدد وقوف العراق مع لبناء وشعبه.



وقال الكاظمي في كلمة له خلال المؤتمر الدولي الثاني لدعم بيروت والشعب اللبناني الذي عقد برئاسة الرئيس الفرنسي وأمين عام الأمم المتحدة عبر دائرة تلفزيونية ،أمس الاربعاء، "اننا ‏‎نجتمع اليوم لتأكيد تضامننا مع لبنان، وأهل لبنان، الذين تربطنا بهم وشائج عميقة وتحديات مشتركة".



واضافالكاظمي ان "العراق ورغم ظروفه الصعبة، كان سبّاقا للوقوف مع الشعب اللبناني الشقيق، فمنذ فاجعة انفجار مرفأ بيروت، تبرع العراق بعشرات الأطنان من المواد الطبية والمساعدات الإنسانية والغذائية، وقام بإرسال فرق طبية مختصة الى بيروت، وأهدى أكثر من مليون برميل من الوقود للشعب اللبناني، ولن يتردد العراق عن مواصلة تقديم المساعدة والدعم ل‍لبنان وشعبه".



وتابع رئيس الوزراء العراقي "‎لقد ساعد التكاتف الدولي الذي تلا فاجعة بيروت في سد النواقص الطارئة والفورية"، مشيرا الى "اننا ندرك أنه مازال هناك الكثير مما يجب القيام به لدعم لبنان الذي يواجه تحديات متعددة ومتزامنة كتبعات انفجار مرفأ بيروت، والأزمة الاقتصادية والمالية، وآثار جائحة كورونا".