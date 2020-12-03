تركيا.. القبض على عدد من ‘‘الدواعش‘‘ في اسطنبول

قالت الشرطة التركية انها اعتقلت عددا من المشتبه بانتمائهم لتنظيم "داعش" الإرهابي، وذلك في عملية أمنية استهدفت التنظيم بمدينة إسطنبول.



وأفادت وكالة الأناضول التركية، بأن فرق شعبة مكافحة الإرهاب بمديرية أمن المدينة، نفذت عملية لإلقاء القبض على مشتبه بهم بالانضمام للتنظيم الإرهابي المذكور.



ولفتت إلى أن الفرق شنت حملة مداهمات متزامنة على عناوين المطلوبين في عموم مدينة إسطنبول.



وأشارت الوكالة إلى أن العملية التي جرت بإسناد من القوات الخاصة، أسفرت عن توقيف عدد من المشتبه بهم، فضلا عن العثور على وثائق ومواد رقمية.