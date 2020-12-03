محمود عباس يصدر مرسوما بتمديد حالة الطوارئ 30 يوما

أصدر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس مرسومًا يقضي بإعلان حالة الطوارئ في جميع الأراضي الفلسطينية، للمرة العاشرة على التوالي.



وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" ،مساء الأربعاء إن حالة الطوارئ ستستمر لمدة يومًا اعتبارا من 3/12/2020، لمواجهة تداعيات تفشي فيروس "كورونا".



وكان عباس أعلن حالة الطوارئ للمرة الأولى، في 3 مارس/آذار الماضي، لمدة 30 يومًا، لمواجهة جائحة كورونا، حيث يتم تمديدها بشكل شهري.



وتظهر قاعدة بيانات وزارة الصحة التابعة للسطة الفلسطينية أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا بين الفلسطينيين منذ ظهور الجائحة في نوامبر، الماضي بلغ 93421 إصابة تعافى منها 74398 وتوفي 777.