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الخميس 3 كانون الأول 2020 ساعة 10:21

وقفة احتجاجية في لندن تنديدا بانتهاكات الإمارات لحقوق الإنسان

وقفة احتجاجية في لندن تنديدا بانتهاكات الإمارات لحقوق الإنسان
نظم نشطاء حقوقيون، وقفة احتجاجية أمام سفارة الإمارات في العاصمة البريطانية لندن، تنديدا بالانتهاكات الإماراتية المستمرة لحقوق الإنسان.

وجاءت الوقفة الاحتجاجية ،أمس الأربعاء، بالتزامن مع احتفال للسفارة الإماراتية بمناسبة اليوم الوطني الـ48 للدولة.

ولفت المحتجون إلى أن انتهاكات حقوق الإنسان في الإمارات تزداد وفقا لتقارير أممية، بينما تروج الدولة لإنجازات غير حقيقية للتغطية على هذا "السجل الأسود" من الانتهاكات.

وإلى جانب انتهاكات حقوق الإنسان داخل الإمارات، استعرض المحتجون جرائم الحرب التي تمارسها أبوظبي ضد المدنيين في اليمن وليبيا وغيرها من الدول.

وحمل المتظاهرون شعارات تطالب بمحاسبة المسؤولين الإماراتيين الضالعين في الانتهاكات ضد حقوق الإنسان داخل الإمارات وخارجها.

وقفة احتجاجية في لندن تنديدا بانتهاكات الإمارات لحقوق الإنسان.

كما طالب المحتجون بـ"محاكمة ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، كمسؤول مباشر عن ارتكاب هذه الانتهاكات والجرائم".

وندد المحتجون أيضا بالتطبيع الإماراتي مع الاحتلال الإسرائيلي، معتبرين أنه يقود إلى دعم الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، واصفين اتفاقيات التطبيع بأنها "خيانة" للقضية الفلسطينية.
رقم : 901375
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