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الخميس 3 كانون الأول 2020 ساعة 10:47

مباحثات سورية روسية لتطوير التعاون الاقتصادي والمالي

مباحثات سورية روسية لتطوير التعاون الاقتصادي والمالي
بحث وفدا سوريا وروسيا سبل تعزيز التعاون الثنائي بين الجانبين ووضع الاتفاقات ومذكرات التفاهم الموقعة بين دمشق وموسكو في وقت سابق موضع التنفيذ العملي إضافة إلى التحضيرات لانعقاد اللجنة الثنائية المشتركة هذا الشهر والتي ستتوج بتوقيع اتفاقية توسيع التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين المتوقع قبيل نهاية الشهر الجاري بدمشق.

وعقدت ،مساء امس الاربعاء، جلسة مباحثات موسعة في مبنى رئاسة مجلس الوزراء الروسي ترأسها يوري بوريسوف نائب رئيس مجلس وزراء روسيا الاتحادية رئيس اللجنة المشتركة السورية الروسية عن الجانب الروسي ومنصور عزام وزير شؤون رئاسة الجمهورية السورية رئيس اللجنة السورية الروسية المشتركة عن الجانب السوري.

وجدد بوريسوف موقف روسيا بتقديم كل التسهيلات والدعم في جميع المجالات ووقوف بلاده قيادة وحكومة وشعباً إلى جانب الشعب السوري الصديق في حربه ضد الإرهاب وفي مواجهة الأوضاع الاقتصادية التي سببتها العقوبات الاقتصادية الجائرة المفروضة على سورية.

من جهته أكد الوزير عزام أن هذه الجولة من المباحثات والنتائج التي توصلت إليها سيكون لها الأثر الكبير في رفع حجم التبادل التجاري وتشجيع الاستثمار المتبادل بين الجانبين السوري والروسي.

وأجرى الوفد السوري على مدى يومين مباحثات فنية في كل من وزارتي التنمية الاقتصادية ووزارة المالية الروسية مع مسؤولين اقتصاديين وتجاريين وماليين رفيعي المستوى بهدف تطوير العمل المشترك في جميع المجالات.

شارك في المباحثات عن الجانب السوري وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية محمد سامر الخليل ووزير المالية كنان ياغي وأمين عام رئاسة مجلس الوزراء الدكتور قيس محمد خضر وحاكم مصرف سورية المركزي حازم قرفول ومعاون رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي ثريا الأدلبي ومنى السعيد من رئاسة الجمهورية.

حضر المباحثات السفير السوري في موسكو رياض حداد.
رقم : 901383
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