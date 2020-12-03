فرنسا تطلق سلسلة إجراءات غير مسبوقة ضد المساجد

أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان أن الحكومة ستطلق خلال الايام المقبلة سلسلة اجراءات واسعة وغير مسبوقة ضد ستة وسبعين مسجدا تحت عنوان "مكافحة التطرف الديني"، وأشار الى عزم الحكومة اتخاذ اجراءات فورية ضد بعض المساجد قد تصل الى الإغلاق.



المساجد في فرنسا مرة اخرى ضحية سياسة عقاب جماعي تنتهجها السلطات بسبب ممارسات تدان من المسلمين قبل غيرهم، وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان اعلن ان اجهزة الدولة ستنفذ خلال الايام المقبلة تحركا ضخما وغير مسبوق ضد ما اسماها "الانفصالية" يستهدف ستة وسبعين مسجدا وقال انه سيتم اغلاق ما يجب اغلاقه منها.



وبحسب مصادر اعلامية فرنسية فان الوزير الفرنسي ارسل في السابع والعشرين من الشهر الماضي مذكرة الى مديري الامن في سائر انحاء البلاد توضح بالتفصيل الاجراءات الواجب اتخاذها بحق المساجد المستهدفة وبينها ستة عشر في العاصمة باريس، وتشمل الاجراءات الفورية المنتظر تنفيذها اغلاق المساجد لفترات قد تصل الى ستة اشهر او اكثر.



الاعلان الفرنسي ياتي قبيل ايام على جلسة سيعقدها مجلس الوزراء يوم الاربعاء المقبل للنظر في مشروع القانون المسمى بقانون "مكافحة الانفصالية" والرامي بحسب واضعيه لتعزيز المبادئ الجمهورية عبر محاربة الانفصالية وما يسمى بالتطرف الاسلامي.



وكان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون قال في وقت سابق ان بلاده تخوض حربا ضد ما اسماها الانفصالية الاسلامية وليس ضد الاسلام، فيما يتهم المسلمون في البلاد السلطات بانها تعاقبهم على افعال شاذة قام بها أفراد من المسلمين ولم تلق اي تاييد من المسلمين انفسهم.



يذكر ان السلطات الفرنسية اغلقت خلال الاعوام الثلاثة الماضية ثلاثمئة وستة وخمسين مركزا بينها مساجد ورحلت اكثر من اربعمئة شخص اجنبي عن البلاد بدعوى محاربة التطرف.