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الخميس 3 كانون الأول 2020 ساعة 11:13

طهران تتوصل لهويات المشاركين باغتيال الشهيد فخري زادة

طهران تتوصل لهويات المشاركين باغتيال الشهيد فخري زادة
 قال المتحدث باسم الحكومة الايرانية علي ربيعي: "ان الاعداء، وكما نوّه به سماحة قائد الثورة الاسلامية، لم ينجحوا من خلال جرائمهم بحق علمائنا، ان يخلوا بمسيرة التقنية النووية في ايران او يغتالوا هذه التقنية".

واضاف ربيعي في تصريح صحفي له أمس الاربعاء، "نحن قاومنا على مدى 3 سنوات لنبقى في الاتفاق النووي، حيث مرّ الشعب الايراني بظروف عصيبة من جراء سياسات اعدائنا الذين عمدوا الى فرض الحصار الاقتصادي لتاجيج مشاعر المواطنين وجرّهم الى الشوارع؛ لكننا بصمودنا امام هذه المؤامرات استطعنا ان نحقق الكثير من الانجازات طيلة الاعوام الثلاثة الاخيرة".

ودعا متحدث الحكومة الايرانية الجيمع الى التضامن والتمساك من اجل الحفاظ على هذه المنجزات.

وفي معرض الاشارة الى اخر المستجدات بشأن جريمة الاغتيال الجبانة التي طالت العالم الايراني الكبير "الشهيد محسن فخري زادة"، صرح ربيعي : ان المجلس الأعلى للأمن القومي قد اعلن عن ذلك في وقت سابق، ومن الجهود التي قامت بها وزارة الامن انها رصدت بعض التحركات ونجحت في السيطرة على المنطقة.

واضاف ربيعي: ان وزارة الامن نجحت في تحديد هوية الاشخاص الذين تربطهم صلة بهذه الجريمة؛ والبحث جار من جمیع الابعاد، وسيتم اتخاذ القرار حول طبيعة الرد بالمثل بعد حسم المعلومات في هذا الخصوص.

وخلص المتحدث باسم الحكومة الى القول : اننا نسخر الطاقات والجهود في اطار سياساتنا، للنهوض بالمستوى العلمي والمعرفي وتحفيز النخب الوطنية وتوفير مزيد من الدعم لتحقيق الانجازات العملية والتقنية المنشودة، امتثالا لتوجيهات قائد الثورة الاسلامية الذي اكد على عدم التقصير في ذلك.
رقم : 901389
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