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الخميس 3 كانون الأول 2020 ساعة 11:43

الرئيس روحاني يرعى تدشين مشاريع في مجال الطاقة

الرئيس روحاني يرعى تدشين مشاريع في مجال الطاقة
 رعى رئيس الجمهورية الايرانية حسن روحاني ،صباح اليوم الخميس، تدشين مشاريع في مجال الطاقة في محافظات خراسان الرضوية وسيستان وبلوشستان وخوزستان عن طريق الفديو كنفرانس.

وفي الاسبوع الـ 35 من افتتاح المشاريع الوطنية في اطار تحقيق شعار القفزة في الانتاج وبرعاية الرئيس روحاني، بدأت صباح اليوم مراسم افتتاح الـ 25 مشروعا في مجال توليد الكهرباء حيث تتوزع هذه المشاريع في ثلاث محافظات ايرانية هي 15 مشروعا في سيستان وبلوشستان وتسعة مشاريع في خوزستان ومشروع واحد في خراسان الرضوية.

وتم افتتاح شبكة الكهرباء بسعة 400 كيلوواط في مدينتي زاهدان وبم وافتتاح محطتين صغيرتين لانتاج الكهرباء في مدينتي سراوان و ايرانشهر التابعة لمحافظة سيستان وبلوشستان الى جانب افتتاح احد عشر مشروعا في مجال نقل الطاقة الكهربائية في مختلف المدن التابعة للمحافظة.

كما تم تدشين المرحلة الاولى من محطة توليد الكهرباء من طاقة الرياح في سيستان وبلوشستان والتي تلبي حاجات المحافظة للتيار الكهربائي وتفسح المجال امام تصدير الكهرباء الى افغانستان .

وتم تدشين خمسة مشاريع للطاقة المتجددة في اهواز و انديمشك و شوش و اغاجري في محافظة خوزستان الى جانب افتتاح اربع شبكات نقل الكهرباء في مختلف المدن التابعة للمحافظة.

وكان افتتاح محطة فردوسي الحرارية ذات الدورة التركيبية بسعة 160 ميغاواط في خراسان الرضوية ضمن المشاريع التي تمت تدشينها اليوم برعاية رئيس الجمهورية.
رقم : 901395
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