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الخميس 3 كانون الأول 2020 ساعة 11:59

العراق.. 331 إصابة و17 وفاة جديدة بالكورونا في كردستان

العراق.. 331 إصابة و17 وفاة جديدة بالكورونا في كردستان
أعلنت وزارة الصحة في منطقة كردستان العراق تسجيل 331 إصابة و17 حالة وفاة بفيروس كورونا.

وتوزعت الإصابات الجديدة بالفيروس بحسب بيان وزارة الصحة كما يلي: أربيل 92، السليمانية 79، دهوك 133، حلبجة 4، كرميان 23.

أما حالات الشفاء فقد بلغت 338 حالة متوزعة كما يلي: أربيل 119، السليمانية 13، دهوك 160، حلبجة 7، كرميان 39.

فيما سجلت مستشفيات كردستان 17 حالة وفاة متوزعة في أربيل 5، السليمانية 4، دهوك 3، حلبجة 1، كرميان 2، رابرين 2.

وبهذا يرتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في كردستان إلى 97336 منها شفاء 61026 حالة ووفة 3186.
رقم : 901398
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